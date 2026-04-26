【バンコク＝吉形祐司】イラン国営通信などは２５日、米国との協議の仲介国パキスタンを訪問したアッバス・アラグチ外相が、次の訪問国オマーンでの日程を終えた後、再びパキスタンに戻ると報じた。外務省の情報に基づくとしているが、アラグチ氏自身や外務省報道官は発表していない。アラグチ氏は２５日、パキスタンの首都イスラマバードでシャバズ・シャリフ首相やアシム・ムニール軍総司令官と会談した。米国との協議再開に