都内の戸建てに住む60代の夫婦はとても勤勉で、幸せな家庭を築いたはずだった。だが、平均寿命までの残り20数年の人生には暗雲が垂れ込めている。FPの村井英一さんが、その原因を取り除ける家計維持の戦略を提案したが、計画はすぐに暗礁に乗り上げてしまった――。写真＝iStock.com／yamasan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yamasan■コロナ禍がきっかけだった各地の保健所や家族会などに呼ばれ、「働けない子どもの生