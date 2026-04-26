【モデルプレス＝2026/04/26】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が4月26日までに、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニング中の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「紅白」出場アイドル「筋肉バキバキ」ジムでの肉体美披露◆岸優太、ジムでのトレーニングショット公開岸は「ジムDAY」と綴り、トレーニングジムで撮影されたショットを複数枚投稿。めくり上げた黒いTシャツの袖からは、浮き出た腕の血管やたくましい筋肉が