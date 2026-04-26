【モデルプレス＝2026/04/26】俳優・モデルの野村康太が4月25日、自身のInstagramを更新。兄でモデルの野村大貴と弟との3ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「ブルーロック」俳優「スタイルレベチ」と話題の兄弟ショット◆野村康太、兄・大貴＆弟との3ショット公開康太は、「3兄弟でディズニー」と報告し、兄・大貴と弟とともに、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。康太はディズニー映画「ピー