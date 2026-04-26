【モデルプレス＝2026/04/26】女優の川栄李奈が4月25日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした最新のヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳2児のママ女優「大人可愛い」ばっさりカットの新ヘア◆川栄李奈、ヘアカットを報告「また来ちゃったし」と韓国を訪れたことを明かした川栄は、「髪の毛切っちゃったし」とつづり、韓国での写真を公開。以前の肩下のセミロングから、顎下ほどの長さのボブヘアにイメージチ