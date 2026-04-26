あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「行ってらっしゃい」の略語は？「行ってらっしゃい」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「行ってら」でした！行ってらとは、「行ってらっしゃい」の略で、親しい間柄で使われる挨拶の表現です。2000