のどの不調のため一時活動を休止することを発表したｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が２６日放送のパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯＦＭ「菊池風磨 ｈｏｕｒｓｚ」（日曜・前１１時）に出演。休養後について言及した。冒頭で「ニュースなどでご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、私、菊池風磨はですね、４月２２日より療養期間におります」とコメント。続けて「のどの不調がちょっと続きまして、お医者さんの診察