24日、佐賀県小城市で車を急発進させ、車の窓をつかんでいた男性を振り落として殺害しようとしたとして、56歳の無職の男が逮捕されました。男性は全身にすり傷を負うなどし、全治約2週間のケガをしました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、佐賀県小城市芦刈町の無職、福地雅浩容疑者（56）です。警察によりますと、福地容疑者は24日午後6時半すぎ、小城市の路上で、面識のない30代の男性に車の窓をつかまれた状態で車を急発進させ