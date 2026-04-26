西武は２６日、佐藤爽投手（２３）を支配下選手として契約することを決定したと発表した。本人には２５日に通達したという。契約の締結は３０日の予定だ。佐藤爽は札幌山の手高、星槎道都大を経て２４年育成ドラフト４位で入団した左腕。１年目の昨季は２軍で９試合に登板し、４勝１敗、防御率２・０５。今季も２軍でここまで５試合に登板し、３勝０敗、防御率１・３７と安定していた。