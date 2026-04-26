俳優の一ノ瀬颯が２６日、都内で著書「いちのせかいの発売記念イベントを開催した。メンズ雑誌「ＢｏｙＡｇｅ（ボヤージュ）」での連載が書籍化。役者としての引き出しを増やしていくことをテーマに、華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦した様子がつづられている。書籍化に一ノ瀬は「夢にも思ってなかった。本として形として残せることはうれしく感じました」と歓