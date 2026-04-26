日米欧のクラシックカーが数千台米コロラド州ラマーという地域にあるジャンクヤード『ウォラー・オートパーツ（Woller Auto Parts）』は、1968年にささやかな板金修理工場として創業した。それから徐々に規模を拡大し、現在は米国西部でも屈指の異彩を放つ廃車置き場となっている。敷地は約80エーカーの草原に広がり、広大な空の下に何千台ものクルマやトラックが並んでいる。塗装は数十年浴び続けた日差しで色あせているが、乾燥