【全国の天気】西日本と沖縄は雨が降り、太平洋側では、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。落雷や突風にも注意してください。夜になると、東海でも雨が降り出す見込みです。関東から東北、北海道はおおむね晴れるでしょう。【全国の予想最高気温】北日本や日本海側を中心に、平年を大きく上回り、札幌は21℃、青森は22℃と6月並みの陽気になるでしょう。【全国の週間予報】大阪から那覇です。27日の西日本は、晴れるでしょう。2