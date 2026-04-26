高齢者施設のなかでも、月額費用が民間に比べ大幅に安く終身利用が可能なことなどから、人気が高い「特別養護老人ホーム（特養）」。しかし、せっかく入居できても、“予想外の理由”により退去をお願いされてしまうケースも……。79歳父と50歳長男の事例をもとに、FPが特養入居前に押さえておきたい注意点を解説します。週末介護に限界の息子…待ち望んだ「特養」への入居とある地方で一人暮らしをしていたマサオさん（仮名・79歳