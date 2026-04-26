俳優の時任三郎さん（68）を父に持つ、俳優の時任勇気さん（34）がインスタグラムを更新。時任勇気さんが出演するショートドラマ「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty」（テレビ東京）のオフショットを披露している。【写真】「かっこいい！」時任三郎さんの息子、時任勇気さんのスーツ姿勇気さんは、「『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty』ショートドラマアプリ『BUMP』にて配信スタートしました！」と説明し、写真を