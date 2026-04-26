新年度がはじまり、子どもたちの生活も少しずつ変化していくのではないでしょうか。環境が整っていく一方で、過去の出来事が思いがけず再び浮かび上がることもあるようです。『3年前、末っ子が1年生のときに登校中に叩かれたり、突き飛ばされたりした。怖いと言うので登校班を抜けた』当時、学校に相談した結果、「登校班を抜けてはどうか」と言われ、そのままきょうだいでの登校に切り替えたといいます。それから時が経ち、末っ子