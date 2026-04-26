子どもの進学はうれしい出来事である一方、制服や教材など何かと出費がかさむ時期でもあります。そんなとき、「お下がり」を譲ってもらうことが家計の助けになる場合もあるでしょう。しかし、善意ではじまったやり取りが、思わぬトラブルに発展することもあるようです。『娘が高校に入学して、先輩のお母さんから制服とジャージをもらいました。きちんとありがとうと言ったのに、「こちらがお金を払って買ったものなのだから、お礼