ヤクルトがまさかの快進撃、絶不調の中日、ホームラン出まくりの日本ハム……開幕からさっそく様々な話題を提供してくれている2026年シーズンを “エモやん”こと江本孟紀氏はどう見たか。今回も斬新な角度で球界を斬ってます。 【画像】オスナのバットが球審直撃で江本氏が提言！アウトサイドプロテクターって何？ ヤクルト快進撃も「バントなしで優勝したチームはなし」 ――開幕から1ヶ月