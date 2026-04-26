“エモやん”ことプロ野球解説者の江本孟紀氏が球界をバッタバッタと斬りまくる月刊連載がスタート。2026年シーズンが開幕してはや1か月が経過。日本球界ではすでにいろいろなことが起きているが、まずは惨敗に終わったWBCを振り返ってもらった。 【画像】辛口のエモやんが「12球団の監督で一番まとも」と評したのはこの人！ WBC惨敗も「井端は悪くない」 ――野球ファンはもはや思い出したくもない話題