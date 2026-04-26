福島県相馬地方に伝わる「相馬野馬追」は、甲冑を身につけた騎馬武者が競馬などを行う1,000年続く行事だ。いっぽう武力と無縁な琉球文化の中で生まれた琉球競馬「ンマハラシー」は馬の歩き方などの美しさを競う沖縄の伝統的な行事である。 【写真】祭りでは甲冑を身に着けた騎馬武者の行列が市街地を進む 明治時代に在来馬が駆逐され、いま「相馬野馬追」に出ている馬はほとんどがサラブレッド。一方、かろうじて在来馬