福島県相馬地方に伝わる「相馬野馬追」は、毎年5月の最終土日月に行われる祭事だ。東日本大震災と原発事故によって離散した地域の人々を今もつなぎとめる役割と果たしているという。故郷を失った人々が年に一度だけ集まる祭りに、コミュニティ再生の希望を託すことはできるのだろうか。 【写真】祭りでは甲冑を身に着けた騎馬武者の行列が市街地を進む ノンフィクション作家・星野博美氏と琉球競馬「ンマハラシー」の復活