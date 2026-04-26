24歳でステージ4肝臓がんを宣告され、一時は「余命3カ月」とも告げられた総合格闘家の高須将大選手。度重なる手術と抗がん剤治療を乗り越え、格闘技復帰も果たした彼は、自身のnoteにこう綴っている。【画像】初勝利の直後に異変…24歳目前で肝臓がんが発覚した高須さんの闘病時の姿「病気が治ったら、幸せになれると思っていた」死の恐怖を知ったあと、社会に戻って直面した“治った人”として扱われる違和感。奇跡の復活劇