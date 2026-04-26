＜IOA選手権2日目◇25日◇モロンゴ・ゴルフ・クラブ・アット・タックウェット・キャニオン（米カリフォルニア州）◇6534ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！ツアー初優勝を狙う20歳・伊藤二花が7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。トータル10アンダー・首位タイに浮上した。谷田侑里香は「72」で回り、トータル3アンダー・15位タイ