＜シェブロン選手権3日目◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞後半に3ボギーを喫し「74」でホールアウトした馬場咲希が、大粒の涙を流した。悔し涙ではない。ツアーから贈られたサプライズケーキを喜んだ“うれし涙”だ。きょう4月25日は21歳の誕生日。ひとつ後ろの組で回っていた勝みなみからも『おめでとう！』と声をかけられた。【写真】涙のちニッコリ…おめでとう！1年前、この大会で迎えたハ