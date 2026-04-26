京都府内でも、クマの目撃情報が相次いでいて、警察は注意を呼びかけています。 京都府警によりますと、２６日午前５時３０分頃、福知山市三和町大身の交差点付近で、東に向かって歩くクマ１頭を目撃したと住民から通報がありました。 また午前７時頃にも、京都府伊根町の国道１７８号で、子グマ１頭の目撃情報がありました。 ２５日には、京都市右京区梅ケ畑殿畑町にある清滝川沿いの路上で、親子らしきクマ３頭が目撃