将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が開始された。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する大注目のシリーズ。その2日目開始の朝、盤外で思わぬ“珍事”が発生し、ファンの視線を釘付けにした。【映像】ハサミを入れて…「新定跡誕生」!? の一部始終注目を集めたのは、対局再開の儀式とも言える「封じ手」の