カーリング混合ダブルスの世界選手権は25日、スイスのジュネーブで開幕して1次リーグが行われ、日本代表の小穴桃里、青木豪組はA組の初戦でエストニアに9―0で白星発進したものの、2戦目はオーストラリアに5―7で敗れて1勝1敗となった。20ペアが出場し、2組に分かれて1次リーグを戦う。各組上位3チームが決勝トーナメントに進む。（共同）