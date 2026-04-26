ロックシンガーのダイアモンド☆ユカイが25日に自身のアメブロを更新。大阪でのライブを前に、同行した妻との間で起きた激しい攻防戦と、波乱万丈な一日の様子を明かした。【映像】布袋寅泰と今井美樹の夫婦ショット「俺のポップコーン妻」というタイトルでブログを更新したユカイは、ライブ前に久しぶりに妻とランチへ出かけたことを報告し、楽しんだ様子をつづった。しかし、ライブ会場の駐車場へ向かう途中で場所を間違え