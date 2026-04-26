人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。白のミニドレス姿を披露した。てんちむさんは3月28日、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんと1月30日に結婚したことを発表し、話題を集めた。「しばらくはロブの長さ楽しみます」てんちむさんは、「エクステ取りまちた」といい、イメチェンしたヘアスタイルや白いミニドレスを着こなしてポーズをとる様子、全身ショットを投稿し