般若心経はなぜ262文字？玄奘訳との違いや日本で広まった歴史をわかりやすく解説 ２６２文字の小さな大経典 般若心経の日本伝来｜道昭が持ち帰った「小さな大経典」の始まり 般若心経がわが国に伝わった時期は、明確にはわかっていませんが、唐に渡って玄奘に師事し、660年に帰国した法相宗（ほっそうしゅう）の僧、道昭（どうしょう）が持ち帰った可能性が高いとされています。 以来、わが国でも、般若心経の研究が盛んに