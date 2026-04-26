料理漫画の金字塔『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）。法外な報酬を要求する孤高の天才シェフ・味沢匠の活躍を描いた本作は、単なるグルメ漫画にとどまらず、プロフェッショナルとしての仕事の流儀を教えてくれます。今回は第2話のエピソードから、ビジネスパーソンも必見の「究極の顧客満足」のヒントを紐解きます。 ターゲットの「真のニーズ」を見極める徹底したリサーチ 味沢