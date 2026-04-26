やせるために食べていたら逆効果！フルーツは劇的に太りやすい理由 ダイエット中でもお酒を飲みたいなら工夫しよう！ ビタミン、ミネラルが豊富なフルーツは体によいことばかりと思われがちですが、フルーツにも「果糖」と呼ばれる糖分が多く含まれています。実はこの果糖、糖質の中でも特に体に吸収されやすく、脂肪の増加に直結する糖質なのです。 糖質は構造上、分子の数により単糖類、少糖類、多糖類