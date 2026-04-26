消防車両のイメージ26日午前6時45分ごろ、三重県亀山市の中村文也さん（58）方の2階建て住宅から「火が出ている」と110番があった。亀山署によると、3人暮らしで、妻（53）と娘（19）と連絡が取れていない。中村さんは無事だった。隣家に延焼した。現場はJR関西線関駅から北へ約300メートルの住宅街。