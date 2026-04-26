◇ONE SAMURAI 1ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日有明アリーナ） アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、26日に都内でメディアデーを開催。29日に有明アリーナで開催される「ONE SAMURAI 1」で引退試合に臨むK-1元3階級制覇王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が念願でもあった地上波放送について言及した。4月29日に現役ラストマッチに臨