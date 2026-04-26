4月25日（現地時間24日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀躍進選手賞（MIP）に、アトランタ・ホークスのニキール・アレクサンダー・ウォーカーが選出されたことを発表した。 ホークスの選手でMIPに選ばれたのは、1997－98シーズンのアラン・ヘンダーソン、2024－25シーズンのダイソン・ダニエルズに続いて3人目。2シ