市の検診を機に左乳がんが発覚し、全摘手術と再建を経験した松島さん（仮称）。それから6年後、今度は右乳がんと早期の食道がんが立て続けに見つかりました。最初の告知では「がん＝死」と頭が真っ白になったものの、自ら知識を身につけることで冷静さを取り戻し、自身の直感を信じて両胸の全摘を選択。遺伝子検査への不安を乗り越え、3度のがん体験に前向きに向き合いながら乳房再建を進める軌跡を紹介します。 ※本記事は、個