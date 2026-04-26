2001年、足首を捻挫したことをきっかけに整形外科を受診した、たいママさん（仮称）。治療後も足のだるさが続き、やがて手の関節にも痛みが表れるようになりました。リウマチの診断と薬の変更、寛解（病気の症状が一時的、あるいは継続的に軽減または消失した状態）や再発などを経て、「シェーグレン症候群」と診断されたのは約20年後のことでした。たいママさんに診断に至るまでの葛藤、そして病気と共に生きる覚悟や現在の