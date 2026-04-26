開催：2026.4.26 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 4 - 3 [アスレチックス] MLBの試合が26日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアスレチックスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。 2回表、7番 ダレル・ハネズ 6球目を