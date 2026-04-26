【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日曜昼に引っ越しし、1時間枠に拡大したtimeleszの冠レギュラー番組『timeleszファミリア』の第2回放送が、4月26日14時から日本テレビで放送される。 ■常識を覆すオリジナル餃子にtimeleszも驚き！ 「世界1自由な船」 をコンセプトにした新スタジオセットで、まだ見ぬファミリア（＝仲間）と出会うべく、timelesz８人が航海へと繰り出す『timeleszファミリア』。気になる今回