Image: 株式会社メディアジーン（RTS） こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。大した荷物はないけれど、大きなバッグを持ち歩くほどでもない…そんな日の身軽な外出に寄り添うのが巾着バッグ「Migaru BAG」シリーズです。フットワークをより軽く、そして合理的にアップデートしてくれるこの巾着バッグを紐解いてみましょう。デザイナーの感性と実用性の融合