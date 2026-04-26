ウナギの価格は「長期高騰」が続いている。その原因は絶滅危惧種に指定されるほどの資源の枯渇だ。「ウナギは養殖できるのではないか」と思う方がいるかもしれないが、完全養殖、すなわち卵を孵化させて成魚にまで育てて商品化することは、今も実用化されていない。ウナギは海で産卵されて稚魚にまで育ち、成魚になるにつれ陸地まで泳ぎ着いて川などで暮らす特徴がある。現状で流通している「養殖ウナギ」とは、ウナギの稚魚を捕獲