動物園や水族館で、動物が快適に過ごせるように配慮する動物福祉（アニマルウェルフェア）を重視する動きが広がっている。来場者に人気があった展示や企画も変化している。（福島憲佑）横浜市のよこはま動物園ズーラシアは３月、モルモットやハツカネズミの触れ合い体験を中止した。理由は近年の猛暑だ。体験施設には簡易的なエアコンしかなく、冷房設備を充実させるための予算確保にもめどが立たないため、動物への健康を考慮