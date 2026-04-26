タレントの指原莉乃が２５日放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。ＭＣをほとんどやらなくなった理由を明かした。この日のゲストの東野幸治から「もう東京の上沼恵美子目指さないんですか？。どっかでスイッチ切ったでしょ？」とＭＣをほとんどやらなくなった理由を尋ねると、指原は「ＭＣが究極に楽しくないです」と明快に答えた。「番組を良くしたいって思いがあんまりないんですよ。バラエティーってなると、結構、皆さん