（CNN）トランプ米大統領はSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、ホワイトハウス記者協会の夕食会で発砲した「銃撃犯」が拘束されたと述べ、法執行機関を称賛した。そのうえでイベントを継続するよう促した。トランプ氏は「首都ワシントンは大変な夜になった。シークレットサービス（大統領警護隊）や法執行機関は素晴らしい仕事をした。彼らの対応は迅速果敢だった。銃撃犯は身柄を拘束されている。私は『ショーを続けよう』と提