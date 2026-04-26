所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（64）、演歌歌手の田中あいみ（25）らが25日、大分県で行われた音楽フェス「ジゴロック2026 supported byニカソー」（26日まで、大分スポーツ公園）に出演した。3人は田中がボーカル、所と木梨が楽曲制作に関わるなどしたユニットを組んでおり、この日も「NAZO」や新曲「優柔不断」などを披露。所は序盤に1人で弾き語りも行って大分のファンを沸かせた。当日朝に現地入りしたといい「昨日