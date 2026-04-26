フリーアナウンサーの戦国時代が続いているーー。4月23日に放送された、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）。そこに登場したのは3月末で同局を退社したばかりの岩田絵里奈アナだ。この日はゲストとして人気企画『前髪ぱっつんチェンジ！』に参加した。「番組内では、髪型チェンジのイメージとして美容師が『大人のあざとい系アナウンサー』をあげると、お笑い芸人の陣内智則さんが『打倒誰でいく？』