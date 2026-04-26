Image: 日本オリバック株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。リモコンを探すのがいつのまにか日常の小さなストレスになっていました。テレビ、エアコン、照明--それぞれのリモコン操作が、ちょっと味気ないのも正直なところです。そんな感覚に共感いただける方にぜひ知ってほしい製品。それが杖をひと振りするだけで家電を動かす「カイミラの魔法の杖リモコン」