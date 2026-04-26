【前編】「女性のパイロットは前例がない」155cmの日本初女性機長身長制限で壁に直面も…人生を変えた“決断”から続く日本の主要航空会社におけるパイロットの数は約7千人。そのうち女性はわずか142人だ（’24年時点。国土交通省調べ）。長らく男性の仕事とされてきた世界に風穴を開けた、日本航空の藤明里さんは、今も操縦桿を握り続けている。日本初の女性定期旅客機機長として道なき場所に航路を描き16年。「特別なことはし