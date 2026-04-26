「『花ざかりの君たちへ〜イケメンパラダイス〜』（フジテレビ系）や映画『クローズZERO』で共演した先輩方を見て、自分も本気で俳優として頑張っていきたいと決心。『ウェルかめ』のオーディションを受けたのも、そんな強い思いがあったからです」こう語るのは、武田航平さんだ。選考が進んでいくと、応募者の数も絞られていった。「何回目かの選考で、5〜6人の登場人物のセリフが書かれた紙を渡されたんです。どう考えても、ヒロ