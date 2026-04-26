コーデに迷ったとき、1枚でサマになるアイテムがあると心強いもの。そこでおすすめなのが【グローバルワーク】のサロペットです。インナーや小物次第で、ロングシーズンあらゆるシーンで着回せるうえに、体型もさりげなくカバー。さらに機能性も優秀とくれば、毎日頼りたくなりそう。今回は、そんなサロペットの魅力を、おしゃれスタッフさんの着こなしとともに紹介します。 抜け感と