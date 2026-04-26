隣人との距離感は、近すぎても遠すぎても難しいものです。ある程度はお互い様とはいえ、特に住宅が密集している地域では、色々と気になることも多いですよね。今回は、筆者の友人が実際に体験したエピソードをご紹介します。 お隣さんの習慣 お隣さんは車好きのようで、週末になると必ず庭で熱心に車を洗っています。 それ自体は微笑ましい光景なのですが、気になるのは洗車のために使っている高圧洗浄機の勢い。家